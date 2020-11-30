MedBot и облачный сервис: в Иннополис пришли новые резиденты

19:42, 30.11.2020 28
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Особая экономическая зона «Иннополис» обзавелась девятью новыми резидентами и партнерами, которые зашли на площадку с обещанием рекордных инвестиций в 43 млрд рублей. В числе заявленных компаниями проектов: беспилотные поезда в казанском метрополитене, облачный сервис для владельцев электромобилей, а также развитие в умном городе инновационной и жилой инфраструктур.


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