«Красота, зрелищность, грация»: в Казани открылся чемпионат России по синхронному плаванию

20:48, 25.11.2020 26
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Сегодня во Дворце водных видов спорта в Казани открылся чемпионат России по синхронному плаванию. В турнире принимают участие более 260 спортсменов из 10 городов и регионов страны. Сегодня на чемпионате определились победители – соло и группы - в технической программе. Первый соревновательный день чемпионата завершился произвольной комбинированной программой.


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