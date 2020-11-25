«Красота, зрелищность, грация»: в Казани открылся чемпионат России по синхронному плаванию

Сегодня во Дворце водных видов спорта в Казани открылся чемпионат России по синхронному плаванию. В турнире принимают участие более 260 спортсменов из 10 городов и регионов страны. Сегодня на чемпионате определились победители – соло и группы - в технической программе. Первый соревновательный день чемпионата завершился произвольной комбинированной программой.