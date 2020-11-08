10 фото недели: от «золотого» классицизма до рок-ситкома

В минувшие 7 дней завзятым театралам и завсегдатаям вернисажей скучать не пришлось. Скорее — наоборот. Нужно было успеть и на театральные премьеры, и в выставочные залы, где можно было посмотреть и оценить образцы классицизма, историческую фотохронику, национальную драматургию, новаторские рок-проекты, современную живопись. Эти «картинки с выставки» — в фотоподборке «Реального времени».



1. Фотовыставка «Евгений Халдей. Знамя Победы» в Музее истории государственности Татарстана.

2. Выставка фотографа Саши Гром «Тон» в мультимедийном парке «Россия — моя история».

3 — 5. VI межрегиональная выставка-конкурс «Красные ворота/Против течения 2020» в галерее «Хазинэ.

6 — 8. Выставка «Екатерина Великая. Золотой век Российской империи» в казанском «Эрмитаже».

9 — 10. Лирическая комедия «Моң» в Национальной библиотеке РТ.