«Безнең җыр — 2020». Как прошел отложенный на полгода гала-концерт творческой лаборатории

23:52, 01.10.2020 29
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Татарской филармонии прошел гала-концерт творческой лаборатории «Безнең җыр». Песни, написанные новыми тандемами композиторов и поэтов, исполнили звезды татарской эстрады в сопровождении оркестра театра имени Тинчурина. Гала-концерт должен был пройти 14 апреля, но пандемия заставила скорректировать планы.


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