Для защиты прав и свобод человека и гражданина: 20-летие института омбудсмена в РТ

Сегодня в Общественной палате РТ прошло заседание круглого стола «Эффективное сотрудничество в целях защиты прав и свобод человека и гражданина в Республике Татарстан», посвященного 20-летию института уполномоченного по правам человека в РТ. В его работе приняла участие уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, представители государственных и правоохранительных органов республики, научного сообщества и некоммерческих организаций.

