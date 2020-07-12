10 фото недели: ох уж этот ЕГЭ, бонеты — в воздух и интервью у Кисулькина

На минувшей неделе нас накрыла удушливая жара, вынуждая прятаться от палящего солнца и не совершать лишних телодвижений. Правда, позволить себе июльскую сиесту могут не все: школьникам нужно сдать самые важные экзамены, студентам — получить заветные дипломы, спортсменам — выяснить, кто быстрее, выше, сильнее. Не затухает и деловая активность: от результатов встреч, которые проводят бизнесмены и чиновники, во многом зависит наше будущее. Но улыбки героев нашего фоторепортажа свидетельствуют: погодные трудности и сохраняющиеся коронавирусные ограничения — не повод терять оптимизм и надежду на лучшее.