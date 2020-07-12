10 фото недели: ох уж этот ЕГЭ, бонеты — в воздух и интервью у Кисулькина

00:00, 12.07.2020 10 3
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

На минувшей неделе нас накрыла удушливая жара, вынуждая прятаться от палящего солнца и не совершать лишних телодвижений. Правда, позволить себе июльскую сиесту могут не все: школьникам нужно сдать самые важные экзамены, студентам — получить заветные дипломы, спортсменам — выяснить, кто быстрее, выше, сильнее. Не затухает и деловая активность: от результатов встреч, которые проводят бизнесмены и чиновники, во многом зависит наше будущее. Но улыбки героев нашего фоторепортажа свидетельствуют: погодные трудности и сохраняющиеся коронавирусные ограничения — не повод терять оптимизм и надежду на лучшее.


комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 10:59
    Какие чудесные, позитивные фото!
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  • Анонимно 10:59
    Я вчера даже замерзла) буду отогреваться сегодня
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  • Анонимно 11:00
    Фото с котиком просто верх милоты)))
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