День России в Казани: пусть Тукай улыбается

12:00, 12.06.2020 9
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

К Дню России в Казани, на стене дома 64 по улице Татарстан, появился граффити-портрет Габдуллы Тукая. Столица Татарстана вошла в число пяти городов, где участники художественной акции нанесли на здания муралы с портретами выдающихся деятелей искусства. Автор портрета Тукая - Дамир Бозик. Как наносились последние мазки граффити, зафиксировал фотокорреспондент «Реального времени».


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