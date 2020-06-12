День России в Казани: пусть Тукай улыбается

К Дню России в Казани, на стене дома 64 по улице Татарстан, появился граффити-портрет Габдуллы Тукая. Столица Татарстана вошла в число пяти городов, где участники художественной акции нанесли на здания муралы с портретами выдающихся деятелей искусства. Автор портрета Тукая - Дамир Бозик. Как наносились последние мазки граффити, зафиксировал фотокорреспондент «Реального времени».
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