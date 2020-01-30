Коллегия минкульта РТ: план по культуре, «уникальность и самобытность» и концепция 5К

В Татарстане расходы на культуру за последние пять лет выросли вдвое и составляют 3,5 тыс. рублей на человека, что на 18% выше, чем в среднем по России. В связи с такими показателями Татарстан станет пилотной площадкой, а руководитель Минкульта РТ Ирада Аюпова возглавит рабочую группу, которая проведет тотальную ревизию отрасли и внесет предложения по изменению социальных нормативов по обеспеченности регионов объектами культуры. Об этом стало известно сегодня в Иннополисе в ходе расширенного заседания коллегии министерства культуры РТ, в котором приняли участие президент республики Рустам Минниханов и заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова. Заседание коллегии - в фоторепортаже "Реального времени".
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