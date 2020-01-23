Коллегия Роспотребнадзора РТ: исторический экскурс и современные проблемы

17:30, 23.01.2020 22
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Основные проблемы в работе Управления Роспотребнадзора по Татарстану в прошлом году обсудили сегодня на итоговой коллегии. Ситуацию по основным нарушениям прав татарстанцев озвучила глава ведомства Марина Патяшина.

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