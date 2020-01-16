Флаг 100-летия ТАССР установили в Казанском Кремле

Сегодня на территории резиденции президента РТ в Казанском Кремле состоялась торжественная установка флага 100-летия образования ТАССР. В мероприятии принял участие руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров. Флаг подняли под государственный гимн Республики Татарстан. На нем изображен логотип 100-летия ТАССР на белом фоне, окаймленном золотом.
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