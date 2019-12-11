В Гималаях: в Храме всех религий открылась выставка картин Николая Рериха

Сегодня в Храме всех религий Казани началась выставка репродукций картин выдающегося художника XX века Николая Рериха. Для экспозиции отобрали символические работы с изображениями Гималаев и пророков различных религий. Выставка из 16 репродукций полотен художника будет работать 2 месяца.
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