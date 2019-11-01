От «Баскетболиста» и «Американца» — к «Голубой шали». В Казани открылась выставка «Театр Марселя Салимжанова»

Сегодня в музее А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина открылась выставка «Театр Марселя Салимжанова». Проект посвящен 85-летию одного из самых значительных мастеров татарской сцены, основоположника нового этапа в истории национального театра («режиссерского театра»), лауреата Государственной премии имени Г. Тукая, обладателя «Золотой маски» Марселя Салимжанова. В экспозиции гости могут увидеть уникальные материалы, сохранившиеся благодаря семье Салимжанова: снимки, эскизы декораций, документы, афиши, костюмы из спектаклей, а также мемориальные вещи и предметы мастера, отражающие самые яркие моменты его жизни и творчества.
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