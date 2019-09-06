День финансиста в Казани: награды лучшим по профессии, коллективам и ветеранам отрасли

Сегодня в концертном зале Татарского государственного академического театра им. Г.Камала в Казани прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню финансиста. С приветственным словом к гостям вечера обратился премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.
Глава Кабинета Министров РТ отметил, что «на праздник не принято приходить с пустыми руками», и вручил заслуженные награды наиболее отличившимся работникам отрасли.
День финансиста в России приурочена к изданию в 1802 году Высочайшего манифеста императором Александром I.
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