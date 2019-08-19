Четвероногие «истребители», санитары и спасатели: в Нацмузее РТ отметили День фронтовой собаки

17:14, 19.08.2019 25
1/25
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Сегодня в Национальном музее РТ отметили День фронтовой собаки. Во дворе музея прошли показательные выступления группы дрессированных собак «Зубастик» под руководством профессиональных кинологов Павла и Лилии Леоновых. Зрители смогли увидеть работу собак различных «профессий» – истребителей танков, санитаров, спасателей.

Распечатать материал

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи