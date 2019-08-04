«Восток-Запад: Отечественные войны России». День второй: «Мы рвемся к границе. Август 1944…»

3 и 4 августа в Казани на территории Нацмузея РТ проходил межрегиональный военно-исторический фестиваль «Восток – Запад: Отечественные войны России». Второй день фестиваля – 4 августа – был посвящен Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В залах музея прозвучали песни военных лет, прошел показ ретро-моды, а также танцевальная программа в стиле 1940-х годов. В рамках фестиваля во дворе музея работала образовательная интерактивная площадка «Школа молодого бойца», где участники смогли соприкоснуться с особенностями военного дела. Ключевым событием дня стала реконструкция «Мы рвемся к границе. Август 1944…» от военно-исторических клубов с воссозданной экипировкой различных родов войск Красной армии и вермахта.