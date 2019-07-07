Картина за 6 часов: как граффитисты открыли выставку CUBE на Черном озере

Сегодня в парке «Черное озеро» проходит тематическая граффити-выставка CUBE, которую организует творческое объединение URAM. В программе — кастомизация, где каждый сможет разрисовать свою одежду сам или доверить это дело профессионалу; выставка картин граффити-художников и фотографов, а также мастер-классы от граффитистов.
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