Картина за 6 часов: как граффитисты открыли выставку CUBE на Черном озере

17:20, 07.07.2019 32
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в парке «Черное озеро» проходит тематическая граффити-выставка CUBE, которую организует творческое объединение URAM. В программе — кастомизация, где каждый сможет разрисовать свою одежду сам или доверить это дело профессионалу; выставка картин граффити-художников и фотографов, а также мастер-классы от граффитистов. 

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