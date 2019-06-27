Хорошо быть молодым! Как Рустам Минниханов стал диджеем

Сегодня в Казанском речном порту отметили День молодежи. На площадке организованного по этому поводу фестиваля побывал президент РТ Рустам Минниханов. На фестивале были организованы различные зоны активности: для игры в стритбол, граффити, уличных танцев, скейт-парк и другие. Также организаторы развернули площадки бабершопа, киберспорта и стрит-арта.