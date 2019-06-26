Летите, голуби: для казанских 11-классников прошел общегородской выпускной

20:55, 26.06.2019 42
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани на площади перед стадионом «Казань Арена» прошел первый общегородской выпускной вечер, собравший почти 6 тыс. выпускников городских школ. Поздравить 11-классников пришли министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов и заместитель мэра Казани Людмила Андреева. После приветственных слов и пожеланий они вручили аттестаты тем, кто получил по 100 баллов по двум предметам. После вручения аттестатов школьники выпустили в небо голубей. 

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