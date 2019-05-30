Булыжная мостовая на бетонном основании: как реконструируют спуск у Казанского Кремля

07:00, 30.05.2019 26
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  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева
  • Лейсан Набиева

С середины мая мостовая у Казанского кремля активно разбирается. По словам подрядчиков, разобрать знаменитый спуск решили из-за некачественного основания: песок под булыжниками регулярно вымывался, камни проседали. На этот раз под булыжники зальют бетон, эту часть работы начнут уже на следующей неделе. Как идут работы по реконструкции булыжной мостовой, наблюдал фотокорреспондент "Реального времени".

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