Булыжная мостовая на бетонном основании: как реконструируют спуск у Казанского Кремля

С середины мая мостовая у Казанского кремля активно разбирается. По словам подрядчиков, разобрать знаменитый спуск решили из-за некачественного основания: песок под булыжниками регулярно вымывался, камни проседали. На этот раз под булыжники зальют бетон, эту часть работы начнут уже на следующей неделе. Как идут работы по реконструкции булыжной мостовой, наблюдал фотокорреспондент "Реального времени".
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым