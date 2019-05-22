О промышленных революциях и ключевых исторических уроках: как Петр Щедровицкий учил казанских предпринимателей мыслить

06:22, 22.05.2019 25
1/25
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Казани выступил Петр Щедровицкий — видный российский методолог, политтехнолог, философ. Встреча собрала элиту татарстанского бизнес-сообщества, профессору и ряд продвинутых казанских предпринимателей. Лекция Петра Щедровицкого - в фоторепортаже "Реального времени".

Распечатать материал

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи