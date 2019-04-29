Как выйти на зарубежный рынок? Конференция #MyExport в Доме предпринимателя

13:00, 29.04.2019 27
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в казанском Доме предпринимателя проходит конференция «#MyExport», где для обсуждения инструментов развития и поддержки экспортно ориентированных предприятий Татарстана собрались предприниматели, представители органов федеральной и региональной государственной власти, общественных организаций. На конференции побывали корреспонденты «Реального времени».

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