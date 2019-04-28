Великолепная пятерка и снаряд: как прошел ЧР по художественной гимнастике в Казани

18:00, 28.04.2019 36
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани завершился чемпионат России по художественной гимнастике в групповых упражнениях. 27-28 апреля на ковре Центра гимнастики боролись более 40 команд из 39 регионов страны. За финальными выступлениями гимнасток наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».

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