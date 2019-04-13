1500 лучших бойцов с «пустыми руками». В Казани стартовал Всероссийский турнир по карате WKF

Сегодня в Казани в 8-й раз стартовал Всероссийский турнир по карате WKF «Кубок Ак Барс». В этом году традиционный татарстанский турнир собрал на 6 татами свыше 1500 лучших каратистов России и Казахстана. Спортсмены приехали из 35 регионов страны. В течение трех дней спортсмены будут выходить на татами, чтобы определить сильнейших в командном зачете.
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