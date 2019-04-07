Подиум для юных топ-моделей Татарстана. Как в Казани выбирали участников Little Top Model of Russia 2019

Сегодня в Казани состоялся финал V Республиканского детского конкурса «Little Top Model of Tatarstan 2019». 36 финалистов в возрасте от 4 до 13 лет представляли «визитную карточку» - краткое выступление о себе в прозе или стихах, и участвовали в показе брендовой коллекционной одежды. Победители представят республику Татарстан на всероссийском конкурсе в Москве.