Иннополис в ожидании Путина: по 40 минут на мозговой штурм для глав регионов России

12:50, 12.02.2019 24
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  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
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  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
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  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru

Сегодня — третий день работы Госсовета РФ, мероприятия которого проходят в Иннополисе. Итоговое заседание проведет президент России Владимир Путин, а пока участники работают по группам, обсуждая, что нужно сделать для реализации нацпроекта по развитию жилищной сферы и общественных пространств.

Как идет работа Госсовета, в состав которого входят высшие руководители субъектов Федерации, — в фоторепортаже с официального портала РТ.

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