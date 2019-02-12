Иннополис в ожидании Путина: по 40 минут на мозговой штурм для глав регионов России

Сегодня — третий день работы Госсовета РФ, мероприятия которого проходят в Иннополисе. Итоговое заседание проведет президент России Владимир Путин, а пока участники работают по группам, обсуждая, что нужно сделать для реализации нацпроекта по развитию жилищной сферы и общественных пространств.

Как идет работа Госсовета, в состав которого входят высшие руководители субъектов Федерации, — в фоторепортаже с официального портала РТ.

