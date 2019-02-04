KazanOperaLab: премьерные итоги оперной лаборатории

Проект KazanOperaLab, начавшийся чуть более года назад, принес плоды – в Театре драмы и комедии им.К.Тинчурина прошла премьера двух камерных опер молодых композиторов. Ляйсан Абдуллина представила оперу-сказку «1+6».
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