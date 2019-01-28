Безопасность на матчах ЧМ, внедрение видеофиксации и борьба с экстремизмом: правоохранители Татарстана подвели итоги года

13:13, 28.01.2019 26 1
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Казани прошло заседание коллегии Министерства внутренних дел по РТ. Участники заседания рассмотрели итоги оперативно-служебной деятельности органов и подразделений внутренних дел Татарстана за 2018 год.

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