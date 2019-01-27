«Баба Шанель»: Ирина Чернавина отметила юбилей спектаклем на качаловской сцене

Сегодня в Казани состоялся юбилейный вечер актрисы театра Качалова Ирины Чернавиной. Заслуженная артистка Татарстана в день своего 80-летия сыграла роль Нины Андреевны в спектакле «Баба Шанель» по пьесе современного драматурга Николая Коляды в постановке Александра Славутского.
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