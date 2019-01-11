Проверки на дорогах: нарушают все — и «желтые», и «красные»

Рейд по пассажирским автобусам прошел сегодня на въезде в город. Автоинспекторы проверяли каждый автобус как городского, так и междугороднего маршрута. За это время сотрудники ГИБДД остановили более 50 водителей автобусов и выписали 28 штрафов. В рейде побывал фотокорреспондент «Реального времени».