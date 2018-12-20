Москва готовится к Новому году, а журналисты — к пресс-конференции Путина

Сегодня прошла большая пресс-конференция Владимира Путина. Традиционно на этой встрече в декабре глава государства рассказывает российским и зарубежным журналистам об итогах года, а представители СМИ спрашивают президента о том, что волнует людей. В пресс-конференции участвовала корреспондент «Реального времени» Ирина Плотникова, она рассказывала о поездке в Москву, подготовке и ходе пресс-конференции в онлайн-режиме. Ее фоторепортаж о происходящем смотрите здесь.