Лапти, жалейки, чудеса из бересты и работа на гончарном круге: в Казань пришли «Кузьминки»

10:50, 11.11.2018 21
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

В эти выходные в ДК им.Ленина в Казани проходит XVI Всероссийский фольклорно-этнографический фестиваль «Кузьминки». В программе - концерт фольклорных ансамблей Казани и России, выставка-продажа изделий народно-прикладного творчества, творческие мастерские.

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