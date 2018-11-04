В Казани появились свои Петр и Феврония: памятник благоверным супругам установили возле храма Кирилла Казанского

11:15, 04.11.2018 20 6
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня утром на улице Чистопольской 30, у храма священномученика Кирилла Казанского открыли памятник святым благоверным князю Петру и княгине Февронии. Поручение о создании и установке в Казани памятника супругам, почитаемым русской православной церковью, было дано по итогам встречи президента РТ Рустама Минниханова с представителями Русского национально-культурного объединения РТ 3,5 года назад. Министерством культуры республики Татарстан был объявлен конкурс, победителем которого стал московский скульптор Петр Добаев.

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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 12:57
    Зачем в Казани памятник муромским святым с сомнительной репутацией ?
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    Анонимно 13:07
    Вообще-то это памятник Любви и Верности - он везде кстати.
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    Анонимно 15:01
    хватит писать гадости, уважаемый!
    Я мусульманин и рад за христиан, что у них есть теперь и такой памятник. Самое главное, чтобы всё это вело к моральному оздоровлению общества и люди становились добрее, терпимее и делали больше хороших дел... а молимся мы одному Богу, просто каждый по своему. Мир Всем!
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    Анонимно 17:44
    т.е. памятник гею Нуриеву Вас устраивает, а памятник семейной паре (мужчине и женщине) нельзя?
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  • Анонимно 14:31
    Зачем в Казани ставить подобные памятники? Духовно-культурные ценности показывщие свою вредность (пример вымирание Пскова,Мурома,Твери,Костромы) не должны устанавливаться в Казани.
    Товарищи, Бог один, поэтому лучше всего пропогандировать реально действующие установки, позволяющие укреплять семьи, численность, потомство. Пример Северный Кавказ. Вот где сила. А не в муромских святых. В муромских землях слабость,пьянство и вымирание. Действуют эти Февронии только во вред
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  • Анонимно 15:37
    Я хоть и не религиозный человек, но памятник, действительно, культовый с правильными ориентирами
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