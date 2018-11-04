В Казани появились свои Петр и Феврония: памятник благоверным супругам установили возле храма Кирилла Казанского

Сегодня утром на улице Чистопольской 30, у храма священномученика Кирилла Казанского открыли памятник святым благоверным князю Петру и княгине Февронии. Поручение о создании и установке в Казани памятника супругам, почитаемым русской православной церковью, было дано по итогам встречи президента РТ Рустама Минниханова с представителями Русского национально-культурного объединения РТ 3,5 года назад. Министерством культуры республики Татарстан был объявлен конкурс, победителем которого стал московский скульптор Петр Добаев.
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комментарии
Я мусульманин и рад за христиан, что у них есть теперь и такой памятник. Самое главное, чтобы всё это вело к моральному оздоровлению общества и люди становились добрее, терпимее и делали больше хороших дел... а молимся мы одному Богу, просто каждый по своему. Мир Всем!
Товарищи, Бог один, поэтому лучше всего пропогандировать реально действующие установки, позволяющие укреплять семьи, численность, потомство. Пример Северный Кавказ. Вот где сила. А не в муромских святых. В муромских землях слабость,пьянство и вымирание. Действуют эти Февронии только во вред