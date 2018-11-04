В Казани появились свои Петр и Феврония: памятник благоверным супругам установили возле храма Кирилла Казанского

Сегодня утром на улице Чистопольской 30, у храма священномученика Кирилла Казанского открыли памятник святым благоверным князю Петру и княгине Февронии. Поручение о создании и установке в Казани памятника супругам, почитаемым русской православной церковью, было дано по итогам встречи президента РТ Рустама Минниханова с представителями Русского национально-культурного объединения РТ 3,5 года назад. Министерством культуры республики Татарстан был объявлен конкурс, победителем которого стал московский скульптор Петр Добаев.