Персидские мотивы в Казанском кремле: от средневековья до сегодняшнего дня

Сегодня в Музее истории государственности Татарстана музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась выставка «Татарстан-Иран: история взаимоотношений», посвященная истории взаимоотношений Российского государства и Персидской империи на протяжении веков. На ней представлены редкие документы и уникальные предметы из архивных, библиотечных и музейных собраний Республики Татарстан: старинные рукописи XVIII-XIX веков, цветные гравюры с изображением персов, фотографии иранских татар, декоративно-прикладное искусство Ирана, персидские серебряные монеты со времен средневековья и до сегодняшнего дня. Особый интерес представляют предметы вооружения – щит, шлем и боевой топорик персидского воина.