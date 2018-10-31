Персидские мотивы в Казанском кремле: от средневековья до сегодняшнего дня

Сегодня в Музее истории государственности Татарстана музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась выставка «Татарстан-Иран: история взаимоотношений», посвященная истории взаимоотношений Российского государства и Персидской империи на протяжении веков. На ней представлены редкие документы и уникальные предметы из архивных, библиотечных и музейных собраний Республики Татарстан: старинные рукописи XVIII-XIX веков, цветные гравюры с изображением персов, фотографии иранских татар, декоративно-прикладное искусство Ирана, персидские серебряные монеты со времен средневековья и до сегодняшнего дня. Особый интерес представляют предметы вооружения – щит, шлем и боевой топорик персидского воина.
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