Выдающемуся артисту. В Казани почтили память Шауката Биктемирова

15:01, 29.10.2018 21
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани открыли мемориальную доску выдающемуся артисту татарского театра, народному артисту СССР, лауреату Государственных премий Российской Федерации и Республики Татарстан, Почетному члену Академии наук РТ Шаукату Биктемирову (1928-2012). Памятная доска размещена по адресу ул. Татарстан, 7. В этом здании Шаукат Хасанович жил с 1981 по 2005 год. На открытии побывал фотокорреспондент "Реального времени".

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