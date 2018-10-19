7 глав круглого стола: создан совет Казанской агломерации

17:00, 19.10.2018 25
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня на встрече руководителей муниципальных образований, входящих в Казанскую агломерацию, было подписано соглашение о сотрудничестве и утверждении состава Совета Казанской агломерации. Работа в рамках Казанской агломерации будет вестись по 10 направлениям. На рабочем совещании обсудили вопросы инфраструктурного развития, социального питания, а также развития совместными усилиями туризма на территории агломерации.

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