7 глав круглого стола: создан совет Казанской агломерации

Сегодня на встрече руководителей муниципальных образований, входящих в Казанскую агломерацию, было подписано соглашение о сотрудничестве и утверждении состава Совета Казанской агломерации. Работа в рамках Казанской агломерации будет вестись по 10 направлениям. На рабочем совещании обсудили вопросы инфраструктурного развития, социального питания, а также развития совместными усилиями туризма на территории агломерации.