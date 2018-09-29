Гости из Узбекистана в Казани: песни, танцы и фотовыставка

20:38, 29.09.2018 34
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Дни узбекской культуры стартовали в Казани 29 сентября. В этот день в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. М.Джалиля прошло открытие фотовыставки «Современный Узбекистан» и концерт мастеров искусств из Узбекистана.

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