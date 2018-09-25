Чеховский рынок в Казани — живее всех живых

16:14, 25.09.2018 17 3
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Информация о сносе здания Чеховского рынка, появившаяся сегодня в соцсетях, оказалась сильно преувеличенной. Открытую часть рынка действительно снесли, но само здание, которому уже больше полувека, по-прежнему стоит. В этом убедились корреспонденты «Реального времени».

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 25 сент
    Кому то нужна стала земля...
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  • Анонимно 25 сент
    Еще одна легенда Казани уходит...
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  • Анонимно 25 сент
    Да гадючник снесли и правильно сделали. Такое же надо на Московском рынке делать!
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