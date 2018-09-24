Смотрите, кто пришел: татарстанская элита в ожидании послания президента республики

14:05, 24.09.2018 43
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов выступил с ежегодным Посланием к Государственному Совету Республики Татарстан. На мероприятие в БКЗ им. Сайдашева были приглашены члены правительства Республики Татарстан, руководители муниципальных образований, учреждений и предприятий республики, представители общественности. В фойе концертного зала побывал фотокорреспондент «Реального времени».

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