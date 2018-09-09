«Обгоняй-ка»: малыши на финишной прямой, «раскрась меня» и четвероногие бойцы «Грома»

Сегодня казанский парк «Крылья Советов» стал соревновательной площадкой для маленьких велосипедистов. В 14-й по счету гонке «Обгоняй-ка» приняли участие дети в возрасте от 2 до 14 лет на велосипедах и беговелах.

Помимо заездов организаторы подготовили для казанцев культурно-развлекательную программу: мини-соревнования, конкурсы, работа аниматоров. Бойцы отряда специального назначения «Гром» МВД по РТ провели показательные выступления, а кинологическая служба продемонстрировала работу служебных собак.

