Межэтнические отношения в социологическом аспекте: в Казани обсуждают российскую национальную политику

11:18, 06.09.2018 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани проходит III Всероссийская научно-практическая конференция «Позитивный опыт изучения и регулирования этносоциальных и этнокультурных процессов в регионах Российской Федерации», посвященная 50-летию первого этносоциологического исследования в СССР. На пленарном заседании форума побывали корреспонденты «Реального времени».

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