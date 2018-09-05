Деревянное зодчество Свияжска. На территории острова-града открылся Музей археологического дерева

Сегодня в Свияжске открылся первый в России Музей археологического дерева «Татарская слободка». Музей состоит из двух частей: «Экспозиция» и «Археологический раскоп». В раскопе на площади 900 кв. м воссоздается реальное расположение деревянной городской застройки середины XVI — XVIII вв. По его периметру в витринах располагается экспозиция из трех разделов: средневековое деревянное зодчество; реставрация и консервация археологических артефактов; занятия и быт населения посада Свияжска XVI — XVII вв. На церемонии открытия присутствовал фотокорреспондент "Реального времени".
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым