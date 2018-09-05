Деревянное зодчество Свияжска. На территории острова-града открылся Музей археологического дерева

Сегодня в Свияжске открылся первый в России Музей археологического дерева «Татарская слободка». Музей состоит из двух частей: «Экспозиция» и «Археологический раскоп». В раскопе на площади 900 кв. м воссоздается реальное расположение деревянной городской застройки середины XVI — XVIII вв. По его периметру в витринах располагается экспозиция из трех разделов: средневековое деревянное зодчество; реставрация и консервация археологических артефактов; занятия и быт населения посада Свияжска XVI — XVII вв. На церемонии открытия присутствовал фотокорреспондент "Реального времени".