Десантники vs полиция: как День ВДВ в Казани завершился маршем по улице Баумана

Маршем по улице Баумана завершилось сегодня в Казани празднование 88-й годовщины Воздушно-десантных войск России. Когда вэдэвэшники прошагали примерно половину пути, их остановили сотрудники полиции, потребовавшие немедленно разойтись. Но в результате обошлось без задержаний.
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