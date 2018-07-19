Орган власти или кадровый резерв? Как Дамир Фаттахов с молодежным правительством встречался

Сегодня в «Штабе» прошла форсайт-сессия с министром по делам молодежи РТ Дамиром Фаттаховым. На встрече министру презентовали проекты, которые реализуют советники молодежного правительства. Участники форсайт-встречи попросили помощи в получении органом больших юридических полномочий. Сам министр заявил, что для молодежного правительства хорошим вариантом была бы глубокая интеграция с новообразованным министерством, где оно могло бы стать кадровым резервом. На встрече присутствовал фотокорреспондент "Реального времени".
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