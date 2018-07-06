Буузы, курники и «пачат»: «гастрономическая карта России» в парке Горького

Сегодня в Казани проходит уличный фестиваль еды «Гастрономическая карта России». В парке им.Горького остановились 11 фудтраков с названиями футбольных столиц «Москва», «Санкт-Петербург», «Саранск», «Самара», «Нижний Новгород», «Екатеринбург», «Калининград», «Казань», «Волгоград», «Сочи», «Ростов-на-Дону». Они представляют кухни регионов России. В меню - бурятские буузы, ростовские курники «футбольные мячи», осетинские пироги, удмуртские перепечи, черноморскую кухню (жареную барабулю, хамсу), балтийскую кильку на бородинском хлебе, а также узнают вкус блинов «пачат», рапана и калачей, а также много других вкусностей.
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