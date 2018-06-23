Сабантуй-2018: митрополит-футболист, гости из ФИФА и сказка про веселую тальянку

В праздновании татарского народного праздника Сабантуй в Казани принял сегодня участие президент РТ Рустам Минниханов. Главной площадкой праздника стала Березовая роще в поселке Мирный. В этом году Сабантуй проводится в дни чемпионата мира по футболу ФИФА 2018, и почетными гостями праздника в Казани стали генеральный координатор ФИФА по Казани Энтони Баффу, комиссар ФИФА Стефано Пуччи.