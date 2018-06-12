Раритетные авто, юные кондитеры и волейбольные надежды: что увидел Рустам Минниханов в ЦКС «Московский»

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин посетили ЦКС «Московский» (бывший ДК им. Урицкого). После капитального ремонта здания в центре появились дополнительные направления для детского творчества, открылись отделения по робототехнике, программированию, авиамоделированию, заработал спортзал.
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