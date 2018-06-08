«На пути к Бесконечности»: в НКЦ «Казань» открылась выставка татарских художников

17:51, 08.06.2018 31
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в выставочном зале НКЦ «Казань» открылась выставка «На пути к Бесконечности». Свои работы демонстрируют Рифкат Вахитов, Фарит Валиуллин, Булат Гильванов, Равиль Загидуллин, Рустем Хузин и другие. Посетители могут увидеть натюрморты и пейзажи, портреты и батальные сцены.

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