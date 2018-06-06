Миллион на идею или идея на миллион? В Казани отбирают стартапы, способные заинтересовать инвесторов

09:21, 06.06.2018 40
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Вчера в шоу-руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ прошел кастинг шоу «Идея на миллион» — это всероссийский проект о технологических предпринимателях в формате телешоу на канале НТВ, инициированный Внешэкономбанком. В 2018 году в шоу примут участие 80 стартапов, которые будут отобраны экспертами. Те, кто успешно проявит себя на кастинге, будут приглашены на съемки шоу в Москву на 1—2 дня.

На казанском этапе кастинга побывал фотокорреспондент «Реального времени».

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