Миллион на идею или идея на миллион? В Казани отбирают стартапы, способные заинтересовать инвесторов

Вчера в шоу-руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ прошел кастинг шоу «Идея на миллион» — это всероссийский проект о технологических предпринимателях в формате телешоу на канале НТВ, инициированный Внешэкономбанком. В 2018 году в шоу примут участие 80 стартапов, которые будут отобраны экспертами. Те, кто успешно проявит себя на кастинге, будут приглашены на съемки шоу в Москву на 1—2 дня.
На казанском этапе кастинга побывал фотокорреспондент «Реального времени».
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