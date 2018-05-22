Как «Корстон» стал «Школой доктора Комаровского»: телеведущий-педиатр учил казанских родителей здравомыслию

Сегодня известный педиатр Евгений Комаровский провел в Казани «Семинар для здравомыслящих родителей», на котором поделился секретами о том, что нужно знать родителям, чтобы их ребенок вырос здоровым и счастливым.
Комаровский – ведущий передачи «Школа доктора Комаровского», автор многочисленных научных трудов, научно-популярных статей и книг, самая известная из которых — «Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников» — выдержала более 30 переизданий в России и Украине.
На семинаре побывал фотокорреспондент «Реального времени».
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