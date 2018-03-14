Автолавки, передвижные ветклиники и другая техника: Рустам Минниханов вручил 85 автомобилей специалистам сельского хозяйства

14:56, 14.03.2018 34
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Ключи от новых автомобилей из рук президента Татарстана Рустама Минниханова получили сегодня специалисты главного управления ветеринарии кабмина РТ, государственной племенной службы РТ и организации потребкооперации Татарстана. В церемонии вручения принял участие вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

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